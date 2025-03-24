Başkan Tahmazoğlu Ramazan\'da Ev Ziyaretleri Gerçekleştiriyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarla paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla ilçenin farklı mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ramazan ayında da iftar öncesi ve sonrası ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Başkan Tahmazoğlu yaptığı ziyaretlerde Gaziantep'in vazgeçilmezi olan yuvalama ve bayram kahkesi yaptı.

"Ramazan Ayı kardeşlik ayı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiriyor. Ailelerin isteklerini dinleyen Başkan Tahmazoğlu belediye olarak sosyal yardımları artırarak ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel yaşandığı aylardan biridir. Biz de bu mübarek ayda hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. İlçemizin her köşesinde vatandaşlarımızı ziyaret etmeye, dualarını almaya ve gönül bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar ziyaretlerden memnun

Gerçekleştirilen ziyaretlerde mahalle sakinleri, Başkan Tahmazoğlu'nu evlerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti. Vatandaşlar, özellikle Ramazan ayında yapılan bu tür ziyaretlerin, komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini ve toplumda dayanışma ruhunu artırdığını belirtti. - GAZİANTEP