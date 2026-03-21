Tahmazoğlu, Bayram Namazını Cami\'de Kıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı'nda bayram namazını Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde eda ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Her zaman vatandaşlarla iç içe olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı arifesinde şehit ailelerini ziyaret ederek her zaman onların yanında olduğunu vurguladı. Bayram sabahı ise bayram namazını Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde kılan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti.

"Bayramda vatandaşlarımızın yanındayız"

Tüm vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulunan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayını geride bırakmanın hüznü, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Bayramlar birliğimizi dirliğimizi güçlendirdiğimiz mübarek günlerdir. Bayram namazını da vatandaşlarımız ile birlikte eda ederek onlarla sohbet ettik. Bayram süresi boyunca Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Temizlik ekiplerimiz ve zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için görevlerinin başındalar. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP