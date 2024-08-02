Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Gazilerle Bir Araya Geldi

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Gazilerle Bir Araya Geldi

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gaziler ve aileleriyle bir araya gelerek, şehit ve gazilerin vatanımızın bağımsızlığı yolunda canlarını siper ettiğini vurguladı. Başkan Tavlı, gazilerle hasbihal ederek, her zaman onların emrinde olduklarını ifade etti. Programda konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi Başkanı Arif Takıcı, Başkan Tavlı'ya her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

02.08.2024 18:20  Güncelleme: 18:22
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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Vatanımızı müdafaa yolunda canını siper eden gazilerin yerinin asla doldurulamayacağına dikkat çeken Başkan Tavlı, "Şehit ve gazilerimiz vatanımızın bağımsızlığı yolunda canını siper etmiştir. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi her zaman ifade ediyoruz. Gazilerimiz ve aileleriyle zaman zaman bir araya gelerek hasbihal ediyoruz. Gazilerimizin her zaman emrindeyiz" dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Asarkaya Kent Ormanı'nda gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Tavlı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi Başkanı Arif Takıcı'nın da bulunduğu buluşmada gazilerle sohbet etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, programda yaptığı konuşmada, "Bu toprakları bize vatan yapan çok değerli şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mevla'm tüm şehitlerimizi Peygamber (S.A.V.) Efendimize komşu eylesin. Şahadet şerbetini içmek herkese nasip olmuyor. Vatan topraklarını savunmak ve şahadet şerbetini içmek arzusu ile cepheye giden ancak gazi olan gazilerimizden de Allah razı olsun. Gazilerimizden ahirete irtihal edenlere rahmet, hastalara acil şifa diliyorum. Biz her zaman sizlerin emrindeyiz. Sizlerle birlikte olmaktan, sizleri baş tacı etmekten her zaman gururluyuz. Elimizden geldiğince hem Büyükşehir Belediyemiz, hem de ilçe belediyesi olarak sizlerin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi Başkanı Arif Takıcı ise her zaman yanlarında olan Başkan Tavlı'ya teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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