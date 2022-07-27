Başkan Temel, "Esenköy'ün artık bir meydanı var" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Temel, "Esenköy'ün artık bir meydanı var"

27.07.2022 08:40
Başkan Temel, "Esenköy'ün artık bir meydanı var"

Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, beldeye bir meydan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, beldeye bir meydan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Temel, belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Temel, Esenköy'ün tarihi bölgesini meydan olarak düzenlendiklerini ifade etti. Vatandaşlara ait alanı belediyeye kazandırarak meydanı yaptıklarını anlatan Temel, "Buranın açılışını yaptık, çok güzel oldu. Esenköy'e çok büyük bir hizmet olduğu kanaatindeyiz. Bu hususta tüm halkımızın takdirini topladık. Esenköy'ün bir meydanı yoktu. Artık Esenköy'ün de bir meydanı var. Biz bu meydana Tarihi Meydan ismini verdik" diye konuştu.

"Spor kompleksi gençlerimiz için önemli"

Temel, beldede bir spor kompleksi yapacaklarını da ifade etti. Kompleksin ilk ihalesinin ekonomik şartlar nedeniyle iptal edildiğini söyleyen Temel, ikinci kez yapılan ihale sonrası çalışmalara başlanıldığını anlattı. Temel, spor kompleksinin gençler için önemli bir proje olduğuna vurgu yaptı.

Beldede park ve yol çalışmaları yürüttüklerini sözlerine ekleyen Temel, şöyle konuştu:

"Esenköy Belediyesi gece gündüz demeden hizmete devam ediyor. Allah'ımıza çok şükür başaramadığımız bir konu olmadı bugüne kadar. Her konuda da halk arkamızda durdu. Biz halkımızı seviyoruz. Hizmet yapmayı ibadet sayıyoruz. İnşallah noksan olan şeyleri de kısa zaman telafi edeceğiz." - YALOVA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Mehmet Temel, Esenköy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Temel, 'Esenköy'ün artık bir meydanı var' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:34 Yol ortasında sızdı! Polis uzun uğraşlar sonunda uyandırabildi
08:19 Seyirci, "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?" sorusuna "İrem Derci" yanıtını verdi! Sanatçıdan yanıt gecikmedi
08:08 Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TV 8.5 kanalında program yapacak
08:05 Şirketler için kur korumalı mevduat kararı! Vergi avantajı devam edecek
07:33 Teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu iki askerimiz şehit oldu
00:55 Vatandaşa "En çok beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi! İşte sonuçlar
00:20 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna cevap: Böyle bir niyetim yok, benim sorumluluklarım var
00:12 Dün motorine bugün benzine indirim geldi! Fiyatı 50 kuruş geriledi
00:00 İngiliz ekibi Hull City, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı!
23:39 Gazeteci Ahmet Hakan fena yakalandı! Fark eder etmez beğenisini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 08:40:32. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Temel, "Esenköy'ün artık bir meydanı var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement