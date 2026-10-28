Başkan Tetik’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Başkan Tetik’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkan Tetik’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, yalnızca bir yönetim biçiminin değiştiği tarih değil; bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir milletin, kendi geleceğine sahip çıktığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz; özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ve çağdaşlaşmanın en güçlü teminatıdır. Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en kıymetli miras olduğu kadar, gelecek nesillere karşı taşıdığımız en büyük sorumluluktur. Bizler, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda çalışmaya, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumaya ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmaya kararlıyız. Cumhuriyetimizin temelinde yer alan halk iradesini, eşitliği ve dayanışmayı yerel yönetim anlayışımızın da merkezinde tutuyoruz. Nazilli'mizde her bir hemşehrimizin kendisini değerli hissettiği, çocuklarımızın ve gençlerimizin umutla geleceğe baktığı, kadınlarımızın hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer aldığı bir kent için çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet; yalnızca geçmişimizle duyduğumuz gurur değil, geleceğe dair en büyük umudumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin ışığının sonsuza dek yolumuzu aydınlatması dileğiyle, tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum"

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıErtuğrul TetikNazilliYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip... Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Kimliklerde büyük değişim İlk olarak memurlar kullanacak Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 14:48:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Başkan Tetik’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android