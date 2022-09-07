Başkan Topaloğlu: " Zabıtamız, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir köprüdür" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Topaloğlu: " Zabıtamız, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir köprüdür"

07.09.2022 15:11
Başkan Topaloğlu: " Zabıtamız, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir köprüdür"

Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan personel ile bir araya geldi.

Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan personel ile bir araya geldi. Başkan Topaloğlu, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 196. Yıldönümünü kutladı ve Zabıta personelinin özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Zabıta personeli ile sohbet edip görüşlerini dinleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu "Vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden canla başla çalışan Zabıta Personelimizin Zabıta Haftasını kutluyorum. Zabıtamız, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir köprüdür. Çünkü onlar devamlı halkın içerisindeler. Görevleri çok zor ve kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Tüm Zabıta çalışanlarımızın Zabıtalar haftasını kutlarken, bundan sonraki görevlerinde de başarılar diliyorum" dedi.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu ve Zabıta personeli de Başkan Necati Topaloğlu'nun ziyareti ve kutlaması nedeniyle teşekkürlerini sundu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Burhaniye Belediyesi Zabıtalarına Özel Kutlama Burhaniye Belediyesi Zabıtalarına Özel Kutlama Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık Zabıta Teşkilatının 196. Yılını Kutladı Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık Zabıta Teşkilatının 196. Yılını Kutladı
Kaynak: İHA

Kemer Belediyesi, Necati Topaloğlu, Zabıta, Kemer, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Topaloğlu: ' Zabıtamız, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir köprüdür' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:13 Palalı Sabri'nin fuhuş çetesi davası görüldü! Müştekilerin tamamı şikayetinden vazgeçti
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
17:00 Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 19:18:48. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Topaloğlu: " Zabıtamız, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir köprüdür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement