23 Nisan\'da makam minik başkana devredildi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu 5'nci sınıf öğrencisi Halil Sami'ye devretti.

Minik öğrenci Halil Sami ile yakından ilgilenen Başkan Toptaş, öğretmenleriyle de sohbet etti.

Küçük başkan, temsili görev süresi boyunca belediye hizmetlerine ilişkin talimatlar vererek, çocukların gözünden bir yönetim anlayışını ortaya koydu.

Programda, minik başkan Halil Sami'nin talimatlarını dikkatle dinleyen Başkan Toptaş, halı saha talebini notlarına aldığını belirterek gerekli adımların atılacağını ifade etti. Öte yandan 23 Nisan'da doğan Halil Sami için sürpriz bir doğum günü kutlaması da yapıldı. Pastanın kesildiği anlar, programın en anlamlı ve duygusal anları arasında yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan okul saldırısı nedeniyle program daha sade bir şekilde gerçekleştirilirken, katılımcıların yüzlerine yansıyan burukluk dikkat çekti.

Programda konuşan Başkan Hanifi Toptaş, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaparken, yaşanan üzücü olayın etkilerine de değindi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın ne kadar kıymetli olduğunun en güçlü göstergesidir. Her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı geleneği, bu yıl içimizde derin bir hüzünle sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur saldırı hepimizi derinden yaraladı. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir. Bugün koltuğumuzu geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza emanet ederken, onların güvenliği ve huzuru için ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığımızı bir kez daha hissediyoruz. Halil Sami evladımızın verdiği talimatlar, aslında çocuklarımızın beklentilerini ve hayallerini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bizler Onikişubat Belediyesi olarak, çocuklarımızın daha güvenli, daha mutlu ve daha umut dolu bir geleceğe kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyor, yaşanan acıların bir daha tekrarlanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ