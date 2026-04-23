23 Nisan\'da makam minik başkana devredildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 16:43  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu 5'nci sınıf öğrencisi Halil Sami'ye devretti.

Minik öğrenci Halil Sami ile yakından ilgilenen Başkan Toptaş, öğretmenleriyle de sohbet etti.

Küçük başkan, temsili görev süresi boyunca belediye hizmetlerine ilişkin talimatlar vererek, çocukların gözünden bir yönetim anlayışını ortaya koydu.

Programda, minik başkan Halil Sami'nin talimatlarını dikkatle dinleyen Başkan Toptaş, halı saha talebini notlarına aldığını belirterek gerekli adımların atılacağını ifade etti. Öte yandan 23 Nisan'da doğan Halil Sami için sürpriz bir doğum günü kutlaması da yapıldı. Pastanın kesildiği anlar, programın en anlamlı ve duygusal anları arasında yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan okul saldırısı nedeniyle program daha sade bir şekilde gerçekleştirilirken, katılımcıların yüzlerine yansıyan burukluk dikkat çekti.

Programda konuşan Başkan Hanifi Toptaş, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaparken, yaşanan üzücü olayın etkilerine de değindi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın ne kadar kıymetli olduğunun en güçlü göstergesidir. Her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı geleneği, bu yıl içimizde derin bir hüzünle sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur saldırı hepimizi derinden yaraladı. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir. Bugün koltuğumuzu geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza emanet ederken, onların güvenliği ve huzuru için ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığımızı bir kez daha hissediyoruz. Halil Sami evladımızın verdiği talimatlar, aslında çocuklarımızın beklentilerini ve hayallerini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bizler Onikişubat Belediyesi olarak, çocuklarımızın daha güvenli, daha mutlu ve daha umut dolu bir geleceğe kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyor, yaşanan acıların bir daha tekrarlanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 17:10:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.