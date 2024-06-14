Başkan Toraman: "Jandarmamız, milletimizin gurur kaynağı" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Toraman: "Jandarmamız, milletimizin gurur kaynağı"

Samsun'un Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Meclis Başkanı Hacı Toraman, Jandarma Teşkilatının Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

14.06.2024 18:15
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Samsun'un Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Meclis Başkanı Hacı Toraman, Jandarma Teşkilatının Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Türk Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıldönümü kapsamında Çarşamba TB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve Tescil Memuru Oğuzhan Kılınç, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik'i ziyaret etti.

Meclis Başkanı Toraman, Türk Jandarma Teşkilatı'nın milletin huzur ve güvenliği için görev yaptığını belirterek, "185'inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz, eğitimli ve yetkin personeli, donanımı, disiplini ile yurdumuzun bölünmez bütünlüğünü koruyarak, huzur ve güvenliği sağlayan teşkilatımız, milletimizin gurur kaynağı olmuştur" diye konuştu.

Jandarma Teşkilatının tüm bölücü unsurlara karşı, her daim diğer güvenlik birimleriyle birlikte üstün bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Toraman, "185 yıldır şanlı geçmişinden aldığı güçle, bugün de görevini layıkıyla yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 185'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, şahsını tanımaktan memnun olduğumuz ve ilçemizde huzurun sağlanması noktasında görevini büyük bir özveriyle ifa eden İlçe Jandarma Komutanımız Mustafa Kemal Çelik'e ve teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik de ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Çarşamba Ticaret Borsası heyetine teşekkürlerini iletti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Toraman: 'Jandarmamız, milletimizin gurur kaynağı' - Son Dakika

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