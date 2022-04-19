Başkan Tosun, kırsal mahalle sakinleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Doğanpınar Mahallesinde Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun mahalle sakinleriyle iftar yemeğinde buluştu.

Her yıl birlik ve beraberliği pekiştirmek için gerçekleşen iftar programı bu yıl da düzenledi. Hava muhalefeti nedeniyle açık alanda planlanan program kapalı alanda gerçekleşti. 500 kişinin katıldığı iftar yemeğinde hazırlanan masalara ezan vaktine yakın yemekler servis edildi. Ezanının okunmasıyla birlikte oruç hurma ve su ile açıldı. Ardından mahalle imamı Bilgin Demiralay yemek duası yaptı.

Düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Mahalle Muhtarı Ahmet Karagöz "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ancak pandemi sürecinde birlikte yapamadığımız bu tür yemekli organizasyonlarımıza tekrardan devam etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan, birlik ve beraberliğimizin kaynaştığı bolluk ve bereketin olduğu bu ayda da mahalle sakinlerimizle birlikte oruçlarımızı açtık. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun "Ramazan ayını muhtevasına uygun bir şekilde yaşamaya gayret gösteriyoruz. Bu ayda başta mahalle sakinlerimizle de bir araya gelmeliyiz. Allah tutulan oruçları, yapılan hayırları kabul etsin" dedi.

İftar yemeğinin ardından Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, mahalle kıraathanesinde toplanan vatandaşlarla birlikte sohbet etti. - BALIKESİR