Başkan Tugay'dan Gençlere Destek: Dayanışma Çağrısı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tutuklanan arkadaşları için dayanışma çağrısında bulunan gençlerle Kültürpark'ın çimleri üzerinde bir araya geldi. Tugay, "Bu ülke güzel yarınlara okuyan, düşünen ve düşüncelerini korkusuzca ifade eden gençlerimiz sayesinde erişecek" dedi.

Başkan Tugay, son zamanlardaki tutuklamalar ve gözaltılar için oturma eylemi yapan gençlere destek verdi.

Kültürpark Lozan Kapısı'nın iç bölümünde bulunan alanda gençlerle oturan Tugay, "Gençlerin tüm gücümle yanlarında olmaya söz verdim. Demokratik ve özgür bir ülkede baskı ve korkuya yer olmamalı. Bu ülke güzel yarınlara okuyan, düşünen ve düşüncelerini korkusuzca ifade eden gençlerimiz sayesinde erişecek. Buna tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.