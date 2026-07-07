Başkan Tugay\'dan Singapur\'a İEF ve EXPO 2027 daveti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok ve beraberindeki heyeti ağırladı. Tugay; büyükelçi ve Singapurlu ilgili kurum ve kuruluşları, İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile Nisan 2027'de gerçekleştirilecek EXPO 2027 İzmir'e davet etti.

Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Ziyarette; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları yer aldı.

Tugay'dan Singapur'a davet

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihi, güçlü ticaret geleneği, sanayisi ve limanlarıyla Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu ifade etti. Kentler arasında kurulacak iş birliklerinin önemine değinen Başkan Tugay, Singapur'un sorunlara teknoloji odaklı ve yenilikçi çözümler geliştiren yaklaşımını yakından takip ettiklerini ifade etti. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle şehir planlaması, atık yönetimi, ulaşım ve kentsel dönüşüm alanlarında yürüttüğü çalışmalara değindi. İzmir'in Türkiye'de tarımsal üretimde ikinci sırada yer aldığını ifade eden Tugay, kentin antik kentleriyle önemli bir kültürel mirasa sahip olduğunu ve turizm potansiyeline de dikkat çekti. Tugay ayrıca her yıl düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile Nisan 2027'de gerçekleştirilecek EXPO 2027'ye Büyükelçi Kok ile Singapurlu ilgili kurum ve kuruluşları davet etti.

Kok: "İş birliklerine açığız ve hazırız"

Singapur ile İzmir'in liman kentleri olmaları bakımından benzer özellikler taşıdığını belirten Büyükelçi Li Peng Kok, Singapur'un şehir planlaması, sürdürülebilirlik, akıllı kent uygulamaları ve toplu ulaşım alanlarında önemli çalışmalar yürüttüğünü ve bu alanlardaki deneyimlerini İzmir ile paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi. Kok, Mart ayında Singapur'dan gelen bir heyetin İZTO, İZKA ve ilgili kurumlarla atık yönetimi, su yönetimi ve ulaşım gibi alanlarda temaslarda bulunduğunu hatırlattı. Kok, İzmir'den çalışma gruplarının Singapur'u ziyaret etmesinin faydalı olacağını, ilgili kurumlarla programlar hazırlanabileceğini ve karşılıklı deneyim paylaşımının geliştirilebileceğini belirtti. Ayrıca iki yılda bir düzenlenen World Cities Summit'e Başkan Dr. Cemil Tugay'ı davet etti.

Kok'tan davete yeşil ışık

Başkan Tugay'ın İEF ve EXPO 2027 daveti için ise Büyükelçi Kok, başta Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na bağlı resmi bir devlet kurumu olan Enterprise Singapore olmak üzere ilgili kurumlarla gerekli temasları kuracaklarını ve davete olumlu yaklaştıklarını ifade etti. Ayrıca 21-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Singapur'da düzenlenecek NATAS Turizm Fuarı'na Başkan Dr. Cemil Tugay'ı davet etti.

Görüşmede ayrıca Genel Sekreter Zeki Yıldırım, Singapur'un Türkiye açısından farklı ve özellikli bir ülke olduğunu söyledi. Yıldırım, özellikle altyapı teknolojileri ve akıllı kent uygulamalarındaki öncü konumuna dikkat çekti ve Singapur'dan ilham alınabilecek birçok uygulama bulunduğunu kaydetti. - İZMİR