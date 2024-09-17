Başkan Tugay: "Körfezi temizleme sürecinde şeffaflık ve samimiyet ön planda" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Tugay: "Körfezi temizleme sürecinde şeffaflık ve samimiyet ön planda"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Körfezi’ndeki kirliliği ele almak için düzenlenen Bilim Kurulu toplantısında, hızlı ve şeffaf bir eylem planı oluşturulması gerektiğini vurguladı. Körfez temizliği için bilimsel verilerle yol haritası belirleyeceklerini ifade eden Tugay, tüm paydaşların katılımıyla ortak çözümler geliştireceklerini söyledi.

17.09.2024 19:43
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Başkan Tugay: "Samimiyete inanıyorum ve inşallah kısa sürede sonuç alacağız"

İZMİR - İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nun Acil Eylem Planı toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "En acil şekilde körfezi nasıl temizleriz onu belirlememiz gerek. Bu süreci tam bir şeffaflık içerisinde yürüttük. Bizde olan ve bakanlığımızda olan verileri birbirimizle paylaştık. Çok yapıcı bir toplantı oldu. Samimiyete inanıyorum ve inşallah kısa sürede sonuç alacağız. Kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin yanı sıra diğer konularda da özveriyle çalışacağız. Bunu taahhüt ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düzenlediği İzmir Körfezi Acil Eylem Planı toplantısına katıldı. İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın yanı sıra İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, ilgili kurum temsilcileri ve 35 akademisyen yer aldı.

"Öncelikle nasıl temizleyeceğimize odaklanmamız gerek"

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay, "Bilimsel görüşmeler iki gün sürecek. En acil şekilde körfezi nasıl temizleriz onu belirlememiz gerek. Ardından orta ve uzun vadede yol haritası oluşturalım bunları bilimsel verilerle belirleyelim bilim insanlarının rehberliğinde ilerleyelim istedik. Bu süreci tam bir şeffaflık içerisinde yürüttük. Bizde olan ve bakanlığımızda olan verileri birbirimizle paylaştık. Çok yapıcı bir toplantı oldu. Samimiyete inanıyorum ve inşallah kısa sürede sonuç alacağız. Kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin yanı sıra diğer konularda da özveriyle çalışacağız. Bunu taahhüt ediyorum. Yağmur suyu kanallarının yapımı sürüyor, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazı yüzde 80 civarında, Çiğli 5. faz projesini de bu dönemde başlayıp bitireceğiz. Bunlar bizlerin öncelikleri. Bakanlığımız da büyük bir çaba içerisinde onlara da çok teşekkür ediyorum. Bilim insanlarımızın rehberliğinde büyük bir yol alacağız. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bakanlığımızdan beklentilerimiz dip taramaları, körfez temizliği, finans kuruluşlarından kredilere onay verilmesi. Bizim körfezi öncelikli nasıl temizleyeceğimize odaklanmamız gerek" diye konuştu.

"Eylül sonuna planı açıklayacağız"

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerinin sadece bölgesel ekosistemi değil ülkenin biyolojik çeşitliliği, balıkçılık sektörü ve kıyı topluluklarının sürdürülebilirliği açısından da büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Bakan Yardımcısı Varank, "Balık ölümleri, çevresel sorunların çok boyutlu ve karmaşık doğasını bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu olay iklim değişikliğinden su kalitesine, kentsel kirlilikten deniz ekosisteminin bozulmasına kadar birçok farklı sektörün bir araya geldiği bir krizi işaret etmektedir. Bu nedenle bu soruna karşı geliştirilecek çözümlerin bilimsel temellere dayanması ve tüm paydaşların katılımıyla uygulanması büyük bir önem taşımaktadır. Eylül ayı sonuna kadar İzmir Körfezi'yle ilgili acil eylem planını açıklayacağız" dedi.

35 akademisyen İzmir Körfezi için bir araya geldi

35 akademisyenin yer aldığı Bilim Kurulu "İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu", "Atık su Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu" ile "Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu" olarak üç ana başlıkta çalışmalarına devam edecek. Bilim kurulu üyeleri körfezde saha incelemesi de yapacak.

Kaynak: İHA

Bilim Kurulu, Cemil Tugay, Politika, Sağlık, Körfez, Çevre, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tugay: 'Körfezi temizleme sürecinde şeffaflık ve samimiyet ön planda' - Son Dakika

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