Başkan Türkel, makam koltuğunu Melis Neva Aydın\'a bıraktı

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Melis Neva Aydın'a bıraktı. Minik öğrenciye kentte çocuklara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Türkel, "Geleceğimiz için en büyük ümidimizsiniz" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte öğrenim gören çocukları makamında ağırladı. Başkan Türkel, 23 Nisan'da geleneksel olarak uygulanan makam teslim töreninde görevini bir süreliğine Melis Neva Aydın'a bıraktı.

Makam koltuğuna oturan minik Melis, arkadaşlarını temsilen 23 Nisan'a özel kaleme aldığı mektubu Başkan Türkel'e okudu. Minik öğrenci mektubunda; yeni parklar, aquapark, lunapark ve sokak hayvanları için yaşam alanları gibi taleplerini dile getirerek, "Başkanım, Atakum'da bizim için böyle güzel şeyler yaparsanız çok mutlu oluruz" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ziyarette öğrencilere duyarlılıkları için teşekkür ederek, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği bu anlamlı bayramı gönülden kutluyorum. Sizler geleceğimizin en büyük ümidisiniz. Daha güzel bir Atakum için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN