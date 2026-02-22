Sahur sofrasında öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika
Sahur sofrasında öğrencileri yalnız bırakmadı

Sahur sofrasında öğrencileri yalnız bırakmadı
22.02.2026 09:25  Güncelleme: 09:26
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Ramazan ayının ilk gününde üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sahur sofrasında menemen hazırladı ve geleneksel misafirlik geleneğini sürdürdü. Uçar, öğrencilere hayırlarla dolu bir Ramazan diledi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, bu Ramazan'da da öğrenci evlerinde iftar ve sahur yapma geleneğini devam ettirdi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Ramazan ayının ilk günlerinde üniversite öğrencileriyle sahur sofrasında bir araya geldi. Yakutiye'de öğrencilerin kaldığı bir evi ziyaret eden Uçar, sahur için mutfağa geçerek kendi elleriyle menemen hazırladı. Ocağın başına geçen Başkan Uçar öğrencilerle koyu sohbet ve samimi muhabbet eşliğinde menemen pişirip sahur sofrasına birlikte oturdu.

Öğrencilerin gönüllerine dokundu

Eğitim için memleketlerinden ayrılarak Erzurum'a gelen; Mersin, Erzincan, Nevşehir, Bursa ve Ankaralı öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Uçar, Ramazan'ın bereketini ve kardeşlik iklimini sahur vaktinde öğrencilerle birlikte yaşadı. Her yıl geleneksel olarak öğrenci evlerine misafir olan Uçar, bu Ramazan'da da geleneği bozmadı. Hazırladığı menemenle sofraya hem lezzet hem de sıcaklık katan Uçar'ın ziyareti, öğrencilerin gönüllerine dokundu. Başkan Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sahurda üniversiteli öğrenci kardeşlerimizin evine misafir olduk. Koyu bir sohbet ve muhabbet eşliğinde hazırladığımız menemen ile soframızı şenlendirdik. Gönül kapılarını bizlere açan kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyor, sağlık, huzur ve hayırlarla dolu bir ömür diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mahmut Uçar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sahur sofrasında öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sahur sofrasında öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika
