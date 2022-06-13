Başkan Uluçay'dan, basın mensuplarının konut talebine destek geldi - Son Dakika
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Başkan Uluçay'dan, basın mensuplarının konut talebine destek geldi

13.06.2022 15:01
Başkan Uluçay'dan, basın mensuplarının konut talebine destek geldi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar Gazetecileri Cemiyeti'nin (AGC) gündeme getirdiği kentteki basın mensuplarına TOKİ aracılığı konut yapılması projesini destek verdi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar Gazetecileri Cemiyeti'nin (AGC) gündeme getirdiği kentteki basın mensuplarına TOKİ aracılığı konut yapılması projesini destek verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Uluçay, projenin gerçekleşmesi için gereken desteği sağlayacaklarını dile getirdi. Basın mensuplarının ev sahibi olmalarının kendilerini fazlasıyla mutlu edeceğini belirten Başkan Uluçay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan önceki dönemlerde bir çok defa basın mensupları için konut projesi iktidarımız döneminde TOKİ aracılığıyla gerçekleştirildi. Son birkaç yıldan bizlerde basın mensuplarından şifahen bu tür talepler duyuyorduk, ancak hafta sonu konu Afyonkarahisar Valiliği'ne iletildi. Bizlerde siyaseten elimizden gelen bütün desteği verip, kentin gelişmesi adına fedakarca görev yapan basın mensubu, gazeteci arkadaşların ev sahibi olmaları için gereken desteği elbette ki sağlarız. Son yıllarda yaptığı yatırımlar ile Türkiye genelinde adeta destan yazan TOKİ'nin ve bürokratların basın mensuplarımızın bu taleplerine kayıtsız kalmayacakları kanaatindeyim. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı olarak bu süreçte elimizden ne geliyorsa fazlası ile yapmaya hazır olduğumuzu ve Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti ile bu süreçte birlikte çalışacağımızın bilinmesini isteriz." - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Hüseyin Ceylan, Karahisar, AK Parti, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Uluçay'dan, basın mensuplarının konut talebine destek geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Uluçay'dan, basın mensuplarının konut talebine destek geldi - Son Dakika
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