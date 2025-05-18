Başkan Umut Yılmaz\'dan 19 Mayıs mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 106 yıl önce yaktığı meşale bugün gençliğimizin ellerinde gururla parlıyor" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan, Milli Mücadele ruhunu bugün gençlerin gözünde gördüğünü söyledi. 19 Mayıs'ın sıradan bir gün olmadığını ifade eden Yılmaz, "19 Mayıs, milletimizin azim ve kararlılığı, bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolüdür. Samsun'da yakılan o kıvılcım dalga dalga Anadolu'ya yayılmış namus bildiğimiz toprağımızda emperyalist güçleri tüm imkansızlıklara rağmen can vererek, topraklarımızdan def ettik. Dünyada bunu başarabilecek tek bir millet vardır, o da Türk Milleti'dir. 19 Mayıs yalnızca inananların başarabileceği bir zaferdir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Bütün ümidim gençliktedir' sözleriyle bu tarihi günü gençlere armağan etmiştir. Bize düşen en büyük görev Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalmasını sağlamaktır. Bu duygu ve düşünceler ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP