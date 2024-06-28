Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kabotaj Bayramı\'nın 98. yıl dönümü için mesaj yayınladı

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Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'te yaşayan herkesi denizlerimiz konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyor, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı kutluyor, tüm deniz şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kabotaj Kanunu'nun denizlerimizde bağımsızlığı sağladığını ifade eden Belediye Başkanı Ünlü, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk "Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız" sözleriyle denizciliği ve denizcilikte ülkemizin vizyonunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ülkemiz denizciliğinin geliştirilmesini hedefleyen Kabotaj Kanunu ile bağımsızlığımız ve karasularımızdaki hükümdarlık haklarımız perçinlenmiştir. Bu bakımdan 1 Temmuz günü, Türk Denizciliği açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

Mesajında denizciliğin önemine vurgu yapan Başkan Ünlü, denizcilik alanında yaşanacak her gelişmenin Marmaris'i de olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Başkan Ünlü mesajında şunlara değindi; "Büyük bir geçmişi olan Türk denizciliği, yabancı devletlerin deniz ticareti üzerindeki egemenliğine son veren Kabotaj Kanunu ile ulusal kalkınmanın temel taşlarından bir tanesi olmuştur. Söz konusu kanunla ülkemiz kendi karasularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ederek, denizcilik sektörü hızlı bir gelişme döneminin içine girmiştir. Denizciliğin bu derece önemli olduğu ülkemizde sahip olduğu kıyı şeridiyle önde gelen turizm merkezlerinden bir tanesi olan Marmaris'te de ulusalda olduğu gibi denizin ekonomimize katkısı her geçen gün artmıştır. Denizciliğin daha da gelişmesi, denizlerden sağlanan imkanların attırılması ve karasularımızın etkin bir şekilde kullanılması dileğiyle Marmaris'te yaşayan herkesi denizlerimiz konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı kutluyorum" - MUĞLA