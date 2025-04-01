Başkan Ünlüce, Bayramda Personeli Ziyaret Etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, belediye birimlerini ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde belediye birimlerini ziyaret ederek personel ile buluştu. İlk olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret eden ziyaret eden Ünlüce'ye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nergiz Abacı eşlik etti. Burada personelin bayramını tebrik eden ve çalışanlarla tek tek bayramlaşan Ünlüce, daha sonra Zabıta Dairesi Başkanlığı personeli ile bir araya geldi.

Başkan Ünlüce, "Hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için görevleri başında özveriyle çalışan itfaiye ve zabıta personelimizi ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Emekleri için bayram mesaisi yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hep birlikle nice sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR