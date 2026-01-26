Başkan Uysal, sel baskınından zarar gören evlerde - Son Dakika
Başkan Uysal, sel baskınından zarar gören evlerde

26.01.2026 12:58  Güncelleme: 13:01
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da sel baskını yaşanan Gebizli Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, problemleri dinleyip destek çalışmaları başlattı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından sel baskını yaşanan Gebizli Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Uysal, yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini tek tek dinledi. Belediyelerin ilgili birimlerine gerekli çalışmaların hızlandırılması ve gerekli desteklerin gecikmeden sağlanması yönünde talimat verdi. Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi, su baskınlarından etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için destek çalışmalarını da başlattı.

Belediye Aşevi tarafından bölgede sıcak yemek dağıtımı yapılırken, ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet desteği sağlandı. Sosyal yardımların yanı sıra belediye ekipleri mahallede su tahliye, temizlik ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

