Başkan Uysal: "Zalimle mazlumun mücadelesinde biz her zaman mazlumun yanındayız"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen oruç açma yemeğinde, "Bu birlikteliklerimiz insanlık tarihi boyunca yaşanan haksızlıklara karşı bir dirençtir" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen oruç açma yemeğine katıldı. Konuksever Mahallesi'nde yer alan Cemevi'nde düzenlenen etkinliğe Başkan Uysal'ın yanı sıra Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şube Başkanı Nurettin Erdoğan, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Deyişler ve dualarla başlayan oruç açma programının ardından konuşan Başkan Uysal, Muharrem matemi tutan vatandaşların yaslarını paylaştıklarını belirtti. Uysal, " İyilik, güzellik, sevgi, saygı, mazlumun yanında olma şeklini hayat biçimi haline getirmiş kıymetli yol arkadaşlarımız; matemleriniz kabul olsun" dedi.

Konuşmasında 2 Temmuz'un yıldönümünde Kerbela şehitlerini de andıklarını ifade eden Başkan Uysal, "Bugünkü birlikteliğimiz insanlık tarihi boyunca olmuş bütün haksızlıklara karşı bir dirençtir. 'Bir daha yaşanmasın' demektir. Zalimle mazlumun mücadelesinde biz her zaman mazlumun yanındayız. Mazlumları da sonsuza kadar unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal, bu tür anmaların ve toplumsal birlikteliklerin sadece geçmişi değil, geleceği de şekillendirdiğini vurgulayarak, "Bu anmalar, gelecek nesillerimizi kötülükten, zulümden, insanlık dışı muamelelerden koruyacak direnç temin edecek hem dini hem kültürel geleneklerdir. Kısmetiniz, yolunuz, çabalarınız kabul olsun. Mateminizi paylaşıyorum" dedi. - ANTALYA