Başkan Uzun, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ni ziyaret etti

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Başkan Uzun: "Can dostlarımızı ziyaret ettik"

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun birim ziyaretleri kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ni ziyaret etti.

Tesisi gezerek Veteriner İşleri Müdürü Şahin Alıcı'dan bilgi alan Başkan Uzun, doğayı paylaştığımız sevimli dostlarımız ile yakından ilgilendi. Uzun, tesisi ziyarete gelen hayvan severler ile sohbet ederek sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

"Çalışmalar tamamlandığında sorunların tamamı ortadan kalkacak"

Ziyarette konuşan Başkan Uzun, "Bin 200 sokak hayvanının barındığı bir alandayız. Sokak hayvanlarımızın daha yaşanabilir, daha doğal bir ortamda barınabilecekleri ve rehabilite edilecekleri, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlanınca gündemde olan sokak hayvanlarına yönelik sorunların tamamı ortadan kalkacak." ifadesini kullandı.