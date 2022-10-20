Başkan V. Subaşı yeni sezon öncesi voleybolcu kızlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan V. Subaşı yeni sezon öncesi voleybolcu kızlarla bir araya geldi

20.10.2022 10:37
Başkan V. Subaşı yeni sezon öncesi voleybolcu kızlarla bir araya geldi

Bilecik Belediyesi Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, hafta sonu başlayacak TVF 2. Lig'i öncesi gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret ederek, sporculara ve takım sorumlularına başarı dileklerini iletti.

Bilecik Belediyesi Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, hafta sonu başlayacak TVF 2. Lig'i öncesi gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret ederek, sporculara ve takım sorumlularına başarı dileklerini iletti.

Başkan V. Subaşı aynı zamanda kulüp başkanı da olduğu Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımını yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü İstasyon Kapalı Spor Salonunda ziyaret etti. Başkan V. Melek Mızrak Subaşı hafta sonu başlayacak olan TVF 2. Lig müsabakaları öncesinde gerçekleştirilen antrenmanda takımla bir araya gelerek takıma yeni sezonda başarılar diledi. Geçen sezon elde ettikleri başarıyı daha da ileri götüreceklerini ifade eden Başkan V. Subaşı, "Kızlara inancımız tam! Takımımıza vatandaşlarımızdan sezon boyunca destek istiyor, 1. Lig yolunda başarılar diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı salonlara bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Başkan V. Subaşı yeni sezon öncesi voleybolcu kızlarla bir araya geldi - Son Dakika

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