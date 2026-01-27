Başkan Vekili Karadeniz, "Gençlik Kampları" programında öğrencilerin sorularını yanıtladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla "Gençlik Kampları" programı düzenledi. Program kapsamında öğrenciler, sınav maratonunda yaşadıkları stresi azaltmaları için hazırlanan farklı aktivitelerle eğlenceli zaman geçirdi ve moral buldu.

Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde YKS'ye hazırlanan ve Bilgi Evlerinde LGS'ye hazırlanan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Marmaracık'taki kamp alanında gerçekleştirilen program kapsamında çeşitli etkinliklere katıldı. Hem eğitici hem eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman geçiren öğrenciler, sınava hazırlık sürecinde moral depoladı. Yarıyıl tatilinde düzenlenen kamp, gençlerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağladı.

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizin fikirlerinden ilham almak bizim için çok kıymetli"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, kampı ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve gençlerden gelen soruları yanıtladı. Samimi bir atmosferde gençlerle bir araya gelen Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Gaziosmanpaşa'da doğup büyümüş bir arkadaşınız, bir ağabeyiniz olarak bu ilçenin çocuklarına, gençlerine hizmet etmek en önemli görevlerimizden biri. Göreve başladığımız ilk günden bu yana 'çocuklar ve gençler için çalışacağız' mottosu ile hareket ediyoruz. Genç nüfusa sahip bir ilçe olmamız büyük şans. Sizlerin bakış açısı ve önerilerinden ilham almak bizim için çok kıymetli. Böylesine güzel bir yerde bizlere kamp programını gerçekleştirme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak başta olmak üzere, programı düzenleyen ve etkinlikte emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gençlik Kampları" programında, dört gün boyunca farklı etkinliklere katılan öğrenciler hem öğrendi hem de eğlenceli anlar yaşadı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, benzer kamp programlarının sayısını artırarak gençleri daha yakından tanımayı ve gençlerin gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor. - İSTANBUL