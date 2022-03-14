Başkan Vekili Tüfekçioğlu, İtfaiye ve Fen İşleri müdürlükleri personeliyle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Vekili Tüfekçioğlu, İtfaiye ve Fen İşleri müdürlükleri personeliyle bir araya geldi

14.03.2022 10:00
Başkan Vekili Tüfekçioğlu, İtfaiye ve Fen İşleri müdürlükleri personeliyle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Amirliğini ziyaret ederek personelle sohbet etti.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Amirliğini ziyaret ederek personelle sohbet etti.

Başkan Vekili Tüfekçioğlu, birimlerin işleyiş ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Teknik çalışmalarda araç parkının kapasite ve niteliğine dikkat çeken Başkan Vekili Tüfekçioğlu, "Tabi mümkün olduğu kadar hizmette araç parkı yeniyse daha hızlı hizmet yapılabiliyor. Ben kendi mantığım ve edindiğim tecrübeye göre ne olursa olsun hizmet için mümkün olduğu kadar araç parklarını yenileyerek hareket etmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar çalışırken tamirle uğraşıp zaman kaybetmektense yeni makinelerle mümkün olduğunca seri bir çalışma daha güzel olur" ifadelerini kullandı.

"Şantiyecilikten geldiğim için sizi iyi anlıyorum"

Şehre hizmet ederken birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Vekili Tüfekçioğlu, "Hepinizden çalışırken özveri bekliyorum. Yani hepimiz üzerimize düşen görevleri hızlı ve doğru bir şekilde yapalım. Ben daha önce de bu alanda çalıştım. Aranızda beni bu alandan tanıyanlar vardır. Bazen 100-150 arkadaşla beraber çalıştık. Şantiyecilikten geldik. Şantiyede bulaşık da yıkadık. Sizleri hemen hemen en iyi anlayabilecek insanlardan biriyim. O noktalarda samimi duygularla ve dikkatli bir şekilde hep birlikte güzel bir şekilde çalışalım" dedi.

Personel ile sohbet eden Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, sohbetin ardından personeline teşekkür ederek tesislerden ayrıldı. - BİLECİK

Başkan Vekili Tüfekçioğlu, İtfaiye ve Fen İşleri müdürlükleri personeliyle bir araya geldi
Başkan Vekili Tüfekçioğlu, İtfaiye ve Fen İşleri müdürlükleri personeliyle bir araya geldi
Başkan Vekili Tüfekçioğlu, İtfaiye ve Fen İşleri müdürlükleri personeliyle bir araya geldi

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Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik, İtfaiye, Atölye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Vekili Tüfekçioğlu, İtfaiye ve Fen İşleri müdürlükleri personeliyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Vekili Tüfekçioğlu, İtfaiye ve Fen İşleri müdürlükleri personeliyle bir araya geldi - Son Dakika
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