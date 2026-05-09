Başkan Yalçın\'dan Anneler Günü mesajı

09.05.2026 10:55
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Anneler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında anneliğin kutsallığı ile toplumsal önemine dikkat çekerek, ebediyete göç eden bütün anneleri rahmetle andı ve şehit annelerine özel olarak minnetlerini sundu.

Başkan Yalçın, mesajında dinimizdeki annelik mertebesine değinerek; "İnancımızda cennetin, annelerin ayakları altında olduğu belirtilerek anneliğin ne kadar yüce bir vasıf olduğuna dikkat çekilir" ifadesini kullandı. Nesillerin yetişmesinde annelerin rolünün eşsiz ve yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirten Başkan Yalçın, bu nedenle anneliğin çok kutsal bir değer olduğunu vurguladı. Anne sevgisini yüreğinde taşıyanlar için her günün Anneler Günü olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, hayatta olan bütün annelerin bu özel gününü kutladı ve sağlıklı uzun ömürler diledi. Mesajında ahirete göç etmiş tüm anneleri de minnetle anan Başkan Yalçın; "Hayatta olmayan annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" görüşlerine yer verdi.

Başkan Yalçın, mesajında ayrıca vatan uğruna evlatlarını feda etmiş şehit annelerine ayrı bir parantez açtı. Yalçın; "Evlatlarını bu aziz vatan için toprağa vermiş değerli annelerimizi de hayırla yad ediyor, mübarek ellerinden öpüyorum" ifadeleriyle şehit annelerine yönelik minnet ve saygılarını iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

