Talas\'ta Öğrencilere Kış Ayakkabısı Desteği

15.01.2026 11:13  Güncelleme: 11:16
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitime ve çocuklara verdiği desteği bu yıl da sürdürdü.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitime ve çocuklara verdiği desteği bu yıl da sürdürdü. Her yıl olduğu gibi hayırseverlerin katkılarıyla bu yıl da Talas'ın 22 kırsal mahallesinde bulunan 14 anaokulu ve ilkokuldaki toplam 813 öğrencinin tamamına kışlık ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerde öğrenim gören çocukların kış şartlarında okullarına daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını amaçlayan organizasyon, hem öğrencilerin hem de eğitimcilerin yüzünü güldürdü. Talas Belediyesi'nin "kimseyi geride bırakmayan" sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışma kapsamında ihtiyaç durumuna bakılmaksızın tüm öğrencilere ulaşıldı. Başakpınar Şehit Onur Sönmez İlkokulu Müdür Yardımcısı Hasan Basri Ejderoğlu, destekten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi;

"Başkanımız öğretmen kökenli bir belediye başkanı olduğu için sağ olsun eğitimden hiç elini çekmiyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımız karda kışta, ihtiyacı olan olmayan demeden köylerimizdeki tüm çocuklarımıza ayakkabı yardımıyla geldiler. Sayın Mustafa Yalçın başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız soğuklarda daha rahat okullarına gelecekler."

Reşadiye Yurttaşlar İlkokulu Müdürü Mehmet Atasever ise yapılan yardımın öğrenciler üzerinde büyük bir mutluluk oluşturduğunu belirterek, "Talas Belediyemize bütün öğrencilerimize dağıttığı ayakkabılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi bu kış gününde çok sevindirdiniz" ifadelerini kullandı. Eğitimi sadece bugünün değil, yarının da teminatı olarak gören Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde sürdürülen bu anlamlı destek, Talas'ta gönüllere dokunan belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak öne çıktı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

