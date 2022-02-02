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Başkan Yalçın'dan Talas'ın Erciyesi'ne sürpriz - Son Dakika

Başkan Yalçın'dan Talas'ın Erciyesi'ne sürpriz

02.02.2022 11:12
Başkan Yalçın'dan Talas'ın Erciyesi'ne sürpriz

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Talas'ın Erciyesi"nde vatandaşların kızak keyfine ortak oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Talas'ın Erciyesi"nde vatandaşların kızak keyfine ortak oldu. Karın tadını çıkarmak için alana gelen vatandaşlar, Talas Belediyesi tarafından alana getirilen yerel müzik grubunun seslendirdiği şarkılarla keyifli saatler geçirdi.

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle kayak pisti haline getirilen ve kar yağmasıyla birlikte yine vatandaşların akınına uğrayan alanda büyük-küçük herkes soğuğa rağmen karın keyfini doyasıya yaşadı.

Mevlana Mahallesinde TOKİ konutları karşısında yer alan ve kış aylarının vazgeçilmezleri arasına giren Talas'ın Erciyesi'nde canlı müzik ve varilde yandan ateş ile farklı bir akşam yaşandı. Yerel müzik grubunun seslendirdiği parçalara oynayarak eşlik eden vatandaşlara Başkan Yalçın da alkışlarla tempo tuttu.

Karın yağmasıyla birlikte kızakla kaymak için alana koştuklarını belirten vatandaşlar, alanda çok güzel bir ortamın olduğunu söyledi. Başkan Yalçın'ın müzik grubuyla gelerek kendilerine güzel bir sürpriz yaptığı için çok mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, özellikle çocuklarının çok eğlendiğini söyledi. Vatandaşlar, alanın düzenlenmesi ve yaptığı sürprizden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'dan Talas'ın Erciyesi'ne sürpriz
Başkan Yalçın'dan Talas'ın Erciyesi'ne sürpriz
Başkan Yalçın'dan Talas'ın Erciyesi'ne sürpriz

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Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Müzik, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın'dan Talas'ın Erciyesi'ne sürpriz - Son Dakika


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