Başkan Yalım, genç çiftin nişan yüzüklerini taktı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yalım, genç çiftin nişan yüzüklerini taktı

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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, makam odasına gelen genç çiftin nişan yüzüklerini takarak mutluluklarını paylaştı. Başkan Yalım, çiftin düğünlerine de katılmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

26.04.2024 17:32  Güncelleme: 17:41
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Başkan Yalım makam odasına gelen genç çiftin nişan yüzüklerini taktı

UŞAK - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım; halk gününde kendisini ziyarete gelen genç çifti kırmayarak nişan yüzüklerini taktı. Neşeli anların yaşandığı makam odasında gerçekleşen nişan töreninde Başkan Yalım genç çifte mutluluklar dileyerek onları tebrik etti.

Her hafta Perşembe günleri makam odasının kapısını açan ve vatandaşları makamında ağırlayan Başkan Yalım; akşamüstü kendisini ziyarete gelen Sude Coşkun ve Nurettin Sağdemir çiftinin en mutlu günlerinden birine şahitlik etti. Başkan Yalım'ı Mayıs ayında yapılacak düğün törenlerine davet eden genç çift, aynı zamanda nişan yüzüklerinin Başkan Yalım tarafından takılmasından mutluluk duyacaklarını söyledi. Bunun üzerine onları kırmayan ve mutluluklarına ortak olmaktan zevk duyacağını ifade eden Başkan Yalım, çiftin yanlarında getirdikleri nişan yüzüklerini parmaklarına takarak kurdelelerini kesti.

Vatandaşların her zaman yanındayız

Alkışlar arasında yüzlerin güldüğü makam odasında genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Yalım, ilk defa bir belediye başkanının makam odasında yüzük töreni gerçekleştirdiğini hatırlattı. Başkan Yalım genç çiftin düğünlerine de katılmaktan mutluluk duyacağını, vatandaşların her anında onların yanlarında olduklarını ifade etti. Çiftin yakınları ve makamda bulunan diğer vatandaşlar da genç çifte tebriklerini ve iyi dileklerini sundu.

Başkan Yalım, genç çiftin nişan yüzüklerini taktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yalım, genç çiftin nişan yüzüklerini taktı - Son Dakika

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