Başkan Yapar, Muhtarlarla Bir Araya Gelerek Mahalle İhtiyaçlarını Değerlendirdi

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Amanos Dağları bölgesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin talep ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren depremin kentteki izlerini silmeye çalışan Başkan Yapar, Karlısu Mahallesi'nde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi. Programda; belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve daire müdürleri eşlik etti.

Dağ bandında bulunan mahallelerin ihtiyaçları ve taleplerini muhtarlarla istişarelerde bulunarak değerlendiren Başkan Yapar, dayanışma ve ortak akılla, bölgeyi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Muhtarlarla iş birliği içerisinde ve omuz omuza çalışmanın önemini vurgulayan Başkan Yapar, mahallelerin talep ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Programa katılan muhtarlar ise, mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi konusundaki hassasiyetinden ve çalışmalarından dolayı Başkan Yapar'a teşekkür etti. - HATAY