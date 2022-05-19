Başkan Yaşar 81 ilden gençlerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Yaşar 81 ilden gençlerle buluştu

19.05.2022 09:50
Başkan Yaşar 81 ilden gençlerle buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "81 İlden Gencimizi Atatürk'le Buluşturmak Üzere Anıtkabir'e Götürüyoruz Projesi" çerçevesinde Ankara'ya gelen gençlerle buluştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "81 İlden Gencimizi Atatürk'le Buluşturmak Üzere Anıtkabir'e Götürüyoruz Projesi" çerçevesinde Ankara'ya gelen gençlerle buluştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı tarafından "81 İlden Gencimizi Atatürk'le Buluşturmak Üzere Anıtkabir'e Götürüyoruz Projesi" çerçevesinde 81 ilden Ankara'ya gelen gençlerle buluştu. Gençler, memleketlerinden getirdikleri toprakları Başkan Yaşar'la birlikte cam fanusta birleştirdi.

Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir bütün olduğuna ve farklılıklarıyla güzel olduğuna vurgu yapan Başkan Yaşar, gençlere nasihatte bulundu. Yaşar, "Değerli çocuklarım, bu ülke zor kurtarıldı, zor kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri ve gösterdiği hedefle bugün bu noktalara gelebildik. Bugün İslam ülkeleri içerisinde Türkiye'nin örnek alacağı hiçbir ülke yoktur. Bu ülkeyi beraber kurduk, beraber yaşayacağız. Dinimiz, mezhebimiz, ırkımız farklı olabilir ama bu topraklarda herkes eşit yurttaştır. Biz birlikte güzeliz. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını koruduğu, Atatürk'ün devrimlerine ve gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini hedef olarak sizler de devam ettirdiğiniz müddetçe Türkiye'yi hiçbir güç eğemez de bükemez de. Onun için bizler cumhuriyeti bugüne kadar yaşattık, bundan sonra da sizler yaşatacaksınız. Bu ülkenin birliğini, bölünmez bütünlüğünü hep beraber yaşattık, bundan sonra sizler yaşatacaksınız. Hepinizin yolu açık olsun" diye konuştu.

"Umudumuz gençlerde"

81 ilden gelen toprakları karıştırıp üzerine bitki dikeceklerini dile getiren Vakıf Başkanı Emel Uslu, "Bu projemizin içeriğinde 81 ilden Anıtkabir'i hiç görmemiş ve Ankara'ya hiç gelmemiş gençlerimizi Anıtkabir'e getirerek Atamızla buluşturduk. Gençleri de birbirleriyle buluşturduk. Anıtkabir'deki ambiyans çok farklıydı. Gençlerimizin Atamız ile buluşması muhteşem bir şeydi. Organizasyonun en önemli teması olan toprak karma etkinliğinin ilkini de bugün burada Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar'la birlikte gerçekleştirdik. Bu toprakları karıştırıp bir bitki dikeceğiz. Bu bitkiyi büyüteceğiz. Her yıl bir ağacımızı bu şekilde büyüteceğiz. Umudumuz gençlerde. Atatürk ilkelerine bağlı güzel gençler yetişsin diye hepimiz bugün buradayız" dedi. - ANKARA

Başkan Yaşar 81 ilden gençlerle buluştu
Başkan Yaşar 81 ilden gençlerle buluştu
Başkan Yaşar 81 ilden gençlerle buluştu
Başkan Yaşar 81 ilden gençlerle buluştu
Başkan Yaşar 81 ilden gençlerle buluştu
Başkan Yaşar 81 ilden gençlerle buluştu
Başkan Yaşar 81 ilden gençlerle buluştu

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Fethi Yaşar, Anıtkabir, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yaşar 81 ilden gençlerle buluştu - Son Dakika


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