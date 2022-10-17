Başkan Yavuz, Alişan ve ekibini ağırladı - Son Dakika
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Başkan Yavuz, Alişan ve ekibini ağırladı

17.10.2022 16:58
Başkan Yavuz, Alişan ve ekibini ağırladı

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, ünlü sanatçı Alişan ve TRT ekibini ilçeye bağlı Kızılkaya Mahallesi'nde misafir etti.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, ünlü sanatçı Alişan ve TRT ekibini ilçeye bağlı Kızılkaya Mahallesi'nde misafir etti.

Ünlü sanatçı kendisinin hazırlayıp sunduğu ve TRT 1 kanalında yayınlanan programının önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümü için Kırıkhan'da çekimlere başladı.

İlk gün Kırıkhan'a bağlı Kızılkaya Mahallesi'nde çekimler yapıldı. Buradaki çekimlere Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve eşi Gülen Yavuz'da katıldı. Başkan Yavuz tarafından "Kırıkhan'a gel ciğerimi ye" sloganıyla adlandırılan Kırıkhan ciğeri tanıtıldı. Ayrıca meşhur Hatay künefesi pişirilerek yine uygulamalı anlatılıp çekimleri yapıldı. Daha sonra kadınların hazırladığı yöresel yemeklerin çekimleri yapıldı. Başkan Yavuz, konuyla yaptığı açıklamasında "Ülkemizin yetiştirdiği ünlü sanatçılarından biri olan Alişan'ı ve TRT 1 ekibini ilçemizde misafir etmekten büyük bir onur ve gurur duyduk. Programda ilçemizin yaşayan gelenek, görenek, örf, adetlerini, yöresel yemeklerini ve hikayeleri ile toplumumuzun hafızalarında yer etmiş büyüklerimizin hayat hikayelerinin ele alındığı çekimleri birlikte yapıp ilçemizi tanıttık" dedi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Ayhan Yavuz, Kırıkhan, Alişan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yavuz, Alişan ve ekibini ağırladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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