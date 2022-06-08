Başkan Yazıcı'dan, Karadeniz'deki 10 şehrin çocuklarına karne hediyesi - Son Dakika
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Başkan Yazıcı'dan, Karadeniz'deki 10 şehrin çocuklarına karne hediyesi

08.06.2022 13:34
Başkan Yazıcı'dan, Karadeniz'deki 10 şehrin çocuklarına karne hediyesi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Karadeniz Bölgesi'ndeki 10 şehirde bulunan çocuklara karne hediyesi olarak şenlik düzenledi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Karadeniz Bölgesi'ndeki 10 şehirde bulunan çocuklara karne hediyesi olarak şenlik düzenledi. İçerisinde animasyon gösterileri çocuk tiyatroları, yarışmalar, maskot gösterilerinin olduğu programa çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Karadeniz bölgesindeki çocuklar için özel bir karne sürprizi hazırladı. Sakarya, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon illerinde yaşayan çocuklar için 'Sahne Senin Türkiyem' etkinliği düzenlendi. İçerisinde animasyon gösterileri çocuk tiyatroları, yarışmalar, maskot gösterilerinin olduğu programa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Gösterileri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katkıları ile çeşitli programlar ile Tuzla'yı bir sanat markası olarak tanıtan Tuzla Sanat Tiyatrosu büyük bir özenle hazırladı.

Karne alacak tüm öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Yazıcı," Karadeniz bölgesindeki öğrencilerimiz için güzel bir festival düzenledik. Tüm öğrencilerimiz ile iyilikte buluştuk" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yazıcı'dan, Karadeniz'deki 10 şehrin çocuklarına karne hediyesi - Son Dakika

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