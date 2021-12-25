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Başkan Yazıcı, gençlerle birlikte izlediği Matrix filmini yorumladı - Son Dakika

Başkan Yazıcı, gençlerle birlikte izlediği Matrix filmini yorumladı

25.12.2021 18:32

Başkan Yazıcı, gençlerle birlikte izlediği Matrix filmini yorumladı Dünyanın en çok izlenen bilim kurgu filmlerinin başında gelen Matrix serisinin son filmi vizyona girdi.

Başkan Yazıcı, gençlerle birlikte izlediği Matrix filmini yorumladı

İSTANBUL - Dünyanın en çok izlenen bilim kurgu filmlerinin başında gelen Matrix serisinin son filmi vizyona girdi. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri Matrix serisinin son filmini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte izlemek istedi. Başkan Yazıcı, öğrencilerin isteğini geri çevirmedi ve filmi öğrenciler ile beraber izlediler. Başkan Yazıcı ve öğrencilere, Teknoloji Editörü Hakkı Alkan da eşlik etti.

Dünyanın en çok izlenen bilim kurgu filmlerinin başında gelen Matrix serisinin 18 yıldır merakla beklenen 4'üncü filmi seyirci ile buluştu. Matrix hayranları, filmin vizyona girdiği günden itibaren sinema salonlarına akın etti. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri de Matrix filmini, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte izlemek istediler. Başkan Yazıcı, öğrencilerin teklifini kabul ederek, filmi öğrenciler ile birlikte izledi. Başkan Yazıcı film başlamadan önce, öğrenciler ile birlikte film üzerine sohbet etti. Tuzla Marina'da düzenlenen etkinliğe Teknoloji Editörü Hakkı Alkan da katıldı. Başkan Yazıcı, kişisel Youtube sayfasında Matrix serisinin en iyi bilim kurgu filmlerinden bir tanesi olduğunu belirtmişti. Başkan Yazıcı, filmle ilgili görüşlerini kişisel Youtube sayfasında açıkladı.

"Gençler ile birlikte filmin dördüncüsünü birlikte izleyeceğiz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün gençler ile birlikte Matrix serisinin yıllarca beklemiş olduğumuz dördüncüsünü birlikte izleyeceğiz. Matrix aslında, gerçekliği arayan bilimin, geçmişte olan felsefenin gerçekliği aramasının ve gerçeklik nedir sorusuna veremediğimiz cevabın sorgulanabilir yönlerini anlatan bir şeydir. Beynimizin içerisinde oluşmuş duyulardan gelen sinyallerin mi gerçek olduğunu yoksa simülasyon bir evrende mi yaşıyoruz sorusunu Matrix sorguluyor" dedi.

"Matrix'in yeni bir versiyonunu görüyoruz"

Film sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı," Bir defa üçleme ile birlikte Neo ve Trinity'nin ölümü ile biten bir durumda makinelerin bunları tekrar yaşatıyor olması, yine makineler şehrinde enerji krizi ile birlikte iki gücün ortaya çıkması ve iki gücün birbiri ile savaşıyor olması ile birlikte makinelerin insanlar ile iletişim kuruyor olmasını gördük. Makineler insanlara dokunmuyor. Ama bir şey daha görüyoruz. Matrix'in yeni bir versiyonunu görüyoruz" dedi.

Teknoloji Editörü Hakkı Alkan," Filmi Warner Bros Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı için yapmış. Gerçekten bu filmi en çok birlikte izlemek istediğim kişi ile izledim. Çünkü bu film yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. İki buçuk saat izliyorsunuz. İki buçuk ay bunun sohbetini yapabilirsiniz. Kiminle yapabilirsiniz, bu filmler izlemiş, hayatını teknolojiye adamış birisiyle izlemek çok kıymetli. Ben şu anda o keyfi yaşadım" dedi.

Başkan Yazıcı, gençlerle birlikte izlediği Matrix filmini yorumladı
Başkan Yazıcı, gençlerle birlikte izlediği Matrix filmini yorumladı
Başkan Yazıcı, gençlerle birlikte izlediği Matrix filmini yorumladı

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Hakkı Alkan, Matrix, Tuzla, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yazıcı, gençlerle birlikte izlediği Matrix filmini yorumladı - Son Dakika


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