Başkan Yazıcı, kadın mühendisleri TEKMER'de ağırladı - Son Dakika
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Başkan Yazıcı, kadın mühendisleri TEKMER'de ağırladı

24.06.2022 15:45
Başkan Yazıcı, kadın mühendisleri TEKMER'de ağırladı

Her yıl 23 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Kadın Mühendisler Günü nedeniyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kadın mühendisleri Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırladı.

Her yıl 23 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Kadın Mühendisler Günü nedeniyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kadın mühendisleri Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırladı.

Her yıl 23 Haziran tarihi Dünya Kadın Mühendisler Günü olarak kutlanıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Organize Sanayi Bölgeleri'nde çalışan kadın mühendisleri ve kadın mühendis temsilcileri ile birlikte üniversitelerin mühendislik öğretim üyelerini Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırladı. Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde kurulan TEKMER'deki programa Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan da katıldı. Başkan Yazıcı, programa katılan kadın mühendislere TEKMER'i gezdirdi. Başkan Yazıcı, program sonunda katılımcıların tek tek Kadın Mühendisler Günü'nü kutladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, İstanbul, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yazıcı, kadın mühendisleri TEKMER'de ağırladı - Son Dakika

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