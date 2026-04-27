Başkan Yeğin: "Sancaktepe\'de 2 yılda kendi projelendirdiğimiz 80 eseri hizmete açtık"

Sancaktepe Belediyesince ilçenin sosyal ve sportif yaşamına değer katacak vizyon projelerinden biri olan 30 Ağustos Yaşam Alanı'nı düzenlenen törenle birlikte hizmete açtı. Açılışta konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Görev süremiz boyunca tamamen kendi dönemimizde projelendirdiğimiz 80 eseri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi, Sarıgazi Mahallesi'nde inşa edilen ve spor, sanat ile sosyal etkileşimi tek bir noktada buluşturan kapsamlı yaşam merkezini vatandaşların kullanımına sundu. Sosyal donatıları, modern spor alanları ve kültürel etkinlik mekanlarıyla dikkat çeken kompleks, bölgenin yeni cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlanan projede, 417 metrekarelik kapalı alana sahip Mahalle Evi ve Sosyal Kafe yer alıyor. Spor tutkunları için modern standartlarda futbol ve basketbol sahalarının inşa edildiği merkezde, kültür-sanat etkinlikleri için ise 160 metrekarelik dev amfi tiyatro sahnesi ile 230 metrekarelik oturma alanı bulunuyor. Proje, geniş yeşil alanları ve peyzaj düzenlemesiyle de ilçeye nefes aldırıyor.

"Baskılara rağmen hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Açılış töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, projelerin vatandaşların talepleri doğrultusunda şekillendiğini belirtti. Başkan Yeğin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu alan boş bir araziyken mahalle toplantılarında sizlerden gelen talepler doğrultusunda şekillendi. Görev süremiz boyunca geçmişten devralınan yarım işleri değil, tamamen kendi dönemimizde projelendirdiğimiz 80 eseri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Tüm baskılara rağmen Sancaktepe için hizmet üretmeye devam edeceğiz."

İBB ile iş birliği ve yeni yatırım müjdeleri

Başkan Yeğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile eş güdümlü olarak yürütülen metro, kreş, altyapı ve üstyapı yatırımlarına da değindi. Sancaktepe genelinde açılışların hız kesmeden devam edeceğini müjdeleyen Yeğin, ilçenin çehresini değiştirecek yatırımların süreceğini vurguladı.

Zeynep Bakşi Karatağ ile müzik ziyafeti

26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen açılış töreni, akşam saatlerinde yerini büyük bir coşkuya bıraktı. Saat 19.00'da sahne alan sevilen sanatçı Zeynep Bakşi Karatağ, sevilen şarkılarıyla Sancaktepelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, merkezin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - İSTANBUL