Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir mesaj yayımladı

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bölünmez bütünlüğün ve milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümüne ulaşmış olmanın büyük gururunu yaşıyorum. Atatürk, demokrasinin ve bağımsızlığın temel taşlarından biri olan TBMM'nin açılışıyla birlikte, ulusumuzun geleceğini şekillendirmek için yepyeni bir dönemin başlangıcını müjdeledi. TBMM, ulusumuzun iradesinin tecelligahıdır. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının korunmasının en önemli kalesidir. Bugün, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünde, milletimizin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini ve dayanışmasını bir kez daha pekiştirmek için bir aradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramın coşkusunu yaşarken, geleceğe olan umudumuzu da tazelemiş oluyoruz. Gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakma sözümüzü yineliyoruz" dedi.

Başkan Yetişkin, "Sevgili çocuklar; Sizler ülkemizin geleceği, umudu ve güvencesisiniz" diyerek sürdürdüğü mesajında, "Bugün, sadece sevinç ve coşku içinde eğlenmekle kalmayacak, aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı ve hedeflerimizi de birlikte paylaşacağız. Sizler, bilgiyle müzeyyen, düşünen, sorgulayan ve özgür bireyler olarak yetişiyorsunuz. Geleceğimizin inşası sizin ellerinizde ve bizler de bu süreçte sizlere rehberlik etmekten ve destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün, dünyanın dört bir yanındaki tüm çocukların barış içinde, özgürce ve eşit bir şekilde yaşama hakkını kutlarken unutmayalım ki, çocuklar geleceğin mimarlarıdır ve onlara en iyi eğitimi ve sevgiyi sunmak, toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı büyük bir gururla kutluyor, bize bu vatanı armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN