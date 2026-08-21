Başkan Yetişkin’den derneğe anlamlı destek - Son Dakika
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Başkan Yetişkin’den derneğe anlamlı destek

Başkan Yetişkin’den derneğe anlamlı destek
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kentin tarihine ve Milli Mücadele mirasına sahip çıkan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kentin tarihine ve Milli Mücadele mirasına sahip çıkan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Efeler Belediyesi ile Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, derneğe Mesudiye Mahallesi'nde hizmet verebileceği bir alan tahsis edildi.

Mesudiye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde bulunan ve Efeler Belediyesi Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin faaliyetlerini sürdürdüğü alan, yapılan protokolle Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi'nin de kullanımına açıldı. Böylece merkez çalışmalarına devam ederken dernek de faaliyetlerini yürütebileceği bir hizmet alanına kavuştu. 1991 yılında kurulan Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi, Başkan Anıl Yetişkin'in desteğiyle tarihinde ilk kez bir hizmet yerine kavuştu. Yapılan tahsisle birlikte derneğin Kuva-yı Milliye ruhunun yaşatılmasına yönelik çalışmalarını daha etkin şekilde sürdürebilmesine imkan sağlandı.

Aynı çatı altında yürütülecek çalışmaların, Milli Mücadele dönemine ilişkin tarihi hafızanın korunmasına, araştırmalara katkı sunulmasına ve Kuva-yı Milliye mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şube Başkanı Mehmet Sarı, yıllardır faaliyet gösteren Aydın Şubesi'ne ilk kez bir hizmet alanı kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yetişkin’den derneğe anlamlı destek - Son Dakika

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