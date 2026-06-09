Başkan Yetişkin, meclise kendi mikrofonu ile geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne kendi mikrofonu ile gelen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Meclis mikrofonunda sesim kesildiği için kendi mikrofonumla konuşacağım" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Toplantısı meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in kendi mikrofonunu getirmesi dikkat çekti. Başkan Yetişkin konu ile ilgili yaptığı açıklamada mecliste sesinin kesildiğini iddia edip bundan sonraki toplantılarda da kendi mikrofunu ile gelip konuşmalarını yapacağını ve kimsenin sesini kesemeyeceğini belirtti. - AYDIN