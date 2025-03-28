Başkan Yetişkin, Personel İftarında Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Başkan Yetişkin, Personel İftarında Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı

Başkan Yetişkin, Personel İftarında Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar programlarının sonuncusunu belediye çalışanları için gerçekleştirdi. Pınarbaşı Mesire Alanı'nda yapılan etkinlikte, Yetişkin, personelle bir araya gelerek özverili çalışmaları için teşekkür etti ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

28.03.2025 10:45  Güncelleme: 10:48
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlenen iftar programlarının sonuncusunu belediye personeline özel olarak gerçekleştirdi.

Pınarbaşı Mesire Alanı'nda gerçekleşen buluşmada, Başkan Yetişkin, belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini ve birlikteliğini paylaştı. Samimi ve sıcak bir ortamda geçen iftar yemeğinde personel, yoğun çalışma temposunun ardından keyifli bir akşam geçirdi.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlara iftar yemeklerinde özveriyle hizmet veren belediye emekçileri, personel iftarında görev almadı; yemek servisi profesyonel bir ekip tarafından sağlandı. Başkan Anıl Yetişkin, belediye çalışanlarının şehrin gelişimi için gösterdiği özveriyi vurgulayarak, onların emeklerinin kıymetli olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik ruhunun güçlendiği iftarda, çalışanlar Başkan Anıl yetişkin ile samimi bir ortamda sohbet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Maltepe'de gerçekleştireceği mitinge katılacağı için mesai arkadaşlarının bayramını erken kutlayan Başkan Yetişkin, program sonunda "Özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımın ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.

Ekip arkadaşlarına seslenen Yetişkin, "Bu akşam sizlerle beraber olmak benim için çok büyük bir keyif ve gurur. Birçok arkadaşımızla yeni tanıştık. Ama bundan sonraki süreçte tüm birimlerdeki arkadaşlarımızla daha çok görüşeceğimizin, daha çok iletişim kuracağımızın sözünü veriyorum. Katılımınız beni çok mutlu etti, hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yetişkin, Personel İftarında Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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