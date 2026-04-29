Başkan Yıldırım öğrencilerle motivasyon yemeğinde buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi motivasyon yemeğinde bir araya geldi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'te eşlik etti. Programda öğrencilerle sohbet edilerek sınav süreci öncesi moral ve destek verildi. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Yıldırım, gençlerle yakından ilgilendi. Etkinlikte öğrencilerin motivasyonunun artırılması hedeflenirken, başarı dilekleri iletildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Onların gözlerindeki umut ve kararlılık, geleceğe dair inancımızı daha da güçlendiriyor. Tüm öğrencilerimize sınav sürecinde gönülden başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi. - BİLECİK