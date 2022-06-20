Başkan Yılmaz'dan çocuklara sürpriz - Son Dakika
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Başkan Yılmaz'dan çocuklara sürpriz

20.06.2022 13:30
Başkan Yılmaz'dan çocuklara sürpriz

Mahalle gezileri ile vatandaşların isteklerini dinleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mithat Toroğlu Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklara sürpriz yaptı.

Mahalle gezileri ile vatandaşların isteklerini dinleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mithat Toroğlu Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklara sürpriz yaptı.

Başkan Yılmaz, yaz tatilinin keyfini çıkaran çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Çocuklara eğlenirken öğrenecekleri boyama kitabı da hediye eden Yılmaz, onlara gelecekteki hedeflerini sordu ve nasihatlarda bulundu. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Yılmaz, "Hayata geçirdiğimiz her çalışmada çocuklarımızı, gençlerimizi unutmuyoruz. Onların gülen yüzü bize enerji veriyor" dedi.

"Toroslarımızda biz büyük bir aileyiz. Ailemizin her bir ferdinin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını gidermek ve yanlarında olmak en öncelikli görevlerimiz arasında" diyen Yılmaz, "Hemşehrilerimizle aramızda bir gönül bağı oluştu. Mahalle ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımıza isteklerini sorduğumuz gibi çocuklarımızla da sohbet ederek bizlerden neler istediklerini öğreniyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu ve huzurlu oluyoruz. Bizim tüm gayemiz onlara sağlıklı ve huzurlu bir gelecek sunabilmek" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de Başkan Yılmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, hayata geçirilen başarılı hizmetlerin devamını diledi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Atsız Afşın Yılmaz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz'dan çocuklara sürpriz - Son Dakika

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