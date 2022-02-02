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Başkan Yılmaz: "Koordineli çalışma sayesinde köylerimizde sıkıntı yaşamadık" - Son Dakika

Başkan Yılmaz: "Koordineli çalışma sayesinde köylerimizde sıkıntı yaşamadık"

02.02.2022 10:17
Başkan Yılmaz: "Koordineli çalışma sayesinde köylerimizde sıkıntı yaşamadık"

Kütahya'da, İl Genel Meclisi'nin şubat ayı toplantıları, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz başkanlığında başladı.

Kütahya'da, İl Genel Meclisi'nin şubat ayı toplantıları, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz başkanlığında başladı.

Toplantıda aralıklarla devam eden kar yağışlarının önemine değinen Başkan Musa Yılmaz, " Ocak ayının son haftası ilimizde gerçekten çok fazla ihtiyaç duyduğumuz ve özlemle beklediğimiz kar yağışları geldi. Bütün ilçelerimizde, köylerimizde edindiğimiz intibaya göre çok güzel kar yağışı oldu. Bu kar yağışı ilk etapta tarımsal alanda ve içme suyu konusunda yaşanabilecek olumsuzlukları gidereceğini düşünüyoruz. İlimizin 546 köyünde içme suyu konusunda kar yağışı az aldığımız yıllarda sıkıntı çekiyoruz. Geçtiğimiz yıl son bahar aylarında 40-50 yıllık çeşmelerimizin kuruduğunu gördük. Bu durum bizleri korkutmuştu. Ama şükürler olsun ki bugün iyi bir noktadayız. Bu kar yağışları da bizleri fazlasıyla sevindirdi bu arada İl Özel İdaremizin ekipleri koordineli bir çalışma sayesinde hiçbir köyümüzde sıkıntı yaşamadık. Tabi burada ekipmanlarımızı konuşlandırmada planlamamız doğru idi tabi araçlarımızda CPS sistemi olduğu için zamanında müdahale etme imkanımız oldu burada teknolojiyi iyi kullanarak güzel bir başarı sağladık" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Başkan Yılmaz: Koordineli çalışma sayesinde köylerimizde sıkıntı yaşamadık
Başkan Yılmaz: Koordineli çalışma sayesinde köylerimizde sıkıntı yaşamadık

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Musa Yılmaz, Kütahya, Ocak, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz: 'Koordineli çalışma sayesinde köylerimizde sıkıntı yaşamadık' - Son Dakika


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