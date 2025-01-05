Başkan Yılmaz makam aracını emniyete hibe etti

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, geçmiş dönemde alınan ve ihtiyaç fazlası olarak otoparkta bekletilen ikinci makam aracını İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibe etti.

Mecliste yapılan oylamada oy çokluğuyla araç, polislerin kullanımı için hibe edilirken, AK Partili üyelerin İl Emniyet Müdürlüğü'ne araç tahsis edilmesini istememesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda Şehitkamil Belediyesi tarafından yaptırılan 621 konutu polislerin kullanımı için İçişleri Bakanlığı'na devrini gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bu kez de geçmiş dönemlerde ikinci makam aracı olarak alınan TOGG marka aracı İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibe etmek istedi. Yılmaz'ın bu isteği Şehitkamil Belediye Meclisi'nde gündem maddesi olarak görüşülerek, oylamaya sunuldu.

Araç oy çokluğuyla emniyete hibe edildi

Yılmaz'ın örnek teşkil eden bu davranışından AK Partili meclis üyeleri rahatsızlık duydu. AK Parti Şehitkamil Belediyesi Meclis üyeleri aracın emniyete verilmesini istemedi. Yapılan oylamada AK Partililer tarafından karara ret oyu verilse de diğer meclis üyelerinin desteğiyle oy çokluğuyla araç emniyete tahsis edildi.

Aylardır otoparktaydı

İhtiyaç fazlası durumda olan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne araç tahsis etmesine karşı çıkan ve AK Partili üyelerine bilgilendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz, "Bize bir araç yetiyor. İhtiyaç fazlası olarak aylardır otoparkta yatıyor. Biz de bunu değerlendirmek istedik ve araç ihtiyacı olan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze hibe ettik. Markasının TOGG olmasından dolayı polemik oluşturulmasına anlam veremiyorum" dedi.

"TOGG milli gururumuzdur"

Yılmaz, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla savunma sanayi, otomotiv ve daha birçok alanda ürettiği yüksek katma değerli teknolojilerle gurur duyduklarını anlattı. TOGG marka araç üzerinden tartışma ve polemik oluşturulmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Her şeyden önce TOGG bizim gurur kaynağımızdır. SİHA, İHA, ASELSAN ve daha niceleri bizim milli gururumuzdur" ifadelerini kullandı.

"İki araç çok fazla"

Yılmaz, belediye bünyesinde iki adet makam aracı bulunduğunu ve bunun da çok fazla olduğunu belirterek, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün araç ihtiyacı var. Yaptığımız istişareler sonucunda böyle bir karar aldık ve konuyu Şehitkamil Belediyesi meclis üyelerimizin oylarına sunduk. Gönül isterdi ki bu aracın tahsisi noktasında oy birliği ile hibe işlemini tamamlayalım ama AK Partili arkadaşlarımız karşı çıksa da diğer meclis üyelerimizin kabul oyuyla hibe işlemini gerçekleştirdik. İl Emniyet Müdürlüğümüze hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Polis ve jandarmamızın her zaman yanındayız"

Emniyet ve jandarma teşkilatının huzur ve refahı için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Yılmaz, "Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda valilikte bir protokol imzalayarak belediyemiz tarafından yaptırılan 621 konutu polislerimizin kullanımı için İçişleri Bakanlığı'na devrini gerçekleştirmiştik. Şunu çok iyi buluyoruz ki huzurlu bir kent olmanın yolu huzurlu güvenlik güçlerinden geçer. Polisimiz, jandarmamız mutlu olmalı ki biz de huzurlu olmalıyız. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman güvenlik güçlerimizin yanındayız. Bu anlamda emniyetimizin ihtiyacı da varken, bizde de ihtiyaç fazlası olarak otoparkta bekletilen ikinci makam aracımızı polislerimizin kullanımı için emniyete hibe ettik. Allah, tüm polis ve jandarmalarımızı her türlü beladan ve kazadan korusun inşallah" diye konuştu. - GAZİANTEP