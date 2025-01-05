Başkan Yılmaz makam aracını emniyete hibe etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Yılmaz makam aracını emniyete hibe etti

Başkan Yılmaz makam aracını emniyete hibe etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, geçmiş dönemde alınan ve ihtiyaç fazlası olarak otoparkta bekletilen ikinci makam aracını İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibe etti.

05.01.2025 14:36  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, geçmiş dönemde alınan ve ihtiyaç fazlası olarak otoparkta bekletilen ikinci makam aracını İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibe etti.

Mecliste yapılan oylamada oy çokluğuyla araç, polislerin kullanımı için hibe edilirken, AK Partili üyelerin İl Emniyet Müdürlüğü'ne araç tahsis edilmesini istememesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda Şehitkamil Belediyesi tarafından yaptırılan 621 konutu polislerin kullanımı için İçişleri Bakanlığı'na devrini gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bu kez de geçmiş dönemlerde ikinci makam aracı olarak alınan TOGG marka aracı İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibe etmek istedi. Yılmaz'ın bu isteği Şehitkamil Belediye Meclisi'nde gündem maddesi olarak görüşülerek, oylamaya sunuldu.

Araç oy çokluğuyla emniyete hibe edildi

Yılmaz'ın örnek teşkil eden bu davranışından AK Partili meclis üyeleri rahatsızlık duydu. AK Parti Şehitkamil Belediyesi Meclis üyeleri aracın emniyete verilmesini istemedi. Yapılan oylamada AK Partililer tarafından karara ret oyu verilse de diğer meclis üyelerinin desteğiyle oy çokluğuyla araç emniyete tahsis edildi.

Aylardır otoparktaydı

İhtiyaç fazlası durumda olan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne araç tahsis etmesine karşı çıkan ve AK Partili üyelerine bilgilendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz, "Bize bir araç yetiyor. İhtiyaç fazlası olarak aylardır otoparkta yatıyor. Biz de bunu değerlendirmek istedik ve araç ihtiyacı olan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze hibe ettik. Markasının TOGG olmasından dolayı polemik oluşturulmasına anlam veremiyorum" dedi.

"TOGG milli gururumuzdur"

Yılmaz, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla savunma sanayi, otomotiv ve daha birçok alanda ürettiği yüksek katma değerli teknolojilerle gurur duyduklarını anlattı. TOGG marka araç üzerinden tartışma ve polemik oluşturulmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Her şeyden önce TOGG bizim gurur kaynağımızdır. SİHA, İHA, ASELSAN ve daha niceleri bizim milli gururumuzdur" ifadelerini kullandı.

"İki araç çok fazla"

Yılmaz, belediye bünyesinde iki adet makam aracı bulunduğunu ve bunun da çok fazla olduğunu belirterek, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün araç ihtiyacı var. Yaptığımız istişareler sonucunda böyle bir karar aldık ve konuyu Şehitkamil Belediyesi meclis üyelerimizin oylarına sunduk. Gönül isterdi ki bu aracın tahsisi noktasında oy birliği ile hibe işlemini tamamlayalım ama AK Partili arkadaşlarımız karşı çıksa da diğer meclis üyelerimizin kabul oyuyla hibe işlemini gerçekleştirdik. İl Emniyet Müdürlüğümüze hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Polis ve jandarmamızın her zaman yanındayız"

Emniyet ve jandarma teşkilatının huzur ve refahı için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Yılmaz, "Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda valilikte bir protokol imzalayarak belediyemiz tarafından yaptırılan 621 konutu polislerimizin kullanımı için İçişleri Bakanlığı'na devrini gerçekleştirmiştik. Şunu çok iyi buluyoruz ki huzurlu bir kent olmanın yolu huzurlu güvenlik güçlerinden geçer. Polisimiz, jandarmamız mutlu olmalı ki biz de huzurlu olmalıyız. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman güvenlik güçlerimizin yanındayız. Bu anlamda emniyetimizin ihtiyacı da varken, bizde de ihtiyaç fazlası olarak otoparkta bekletilen ikinci makam aracımızı polislerimizin kullanımı için emniyete hibe ettik. Allah, tüm polis ve jandarmalarımızı her türlü beladan ve kazadan korusun inşallah" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, gaziantep, Güvenlik, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz makam aracını emniyete hibe etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
13:09 Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
13:08 Esenyurt’ta yasak aşk cinayeti Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:16 Nejat İşler’in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 15:37:52. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Yılmaz makam aracını emniyete hibe etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.