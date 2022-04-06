Başkan Yüce: "Sevgi ile kucaklayan yürek engel tanımaz" - Son Dakika
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Başkan Yüce: "Sevgi ile kucaklayan yürek engel tanımaz"

06.04.2022 15:02
Başkan Yüce: "Sevgi ile kucaklayan yürek engel tanımaz"

Otizm Farkındalık Haftası çerçevesinde Serdivan'da özel çocuklara eğitim veren Özel Soyder Ayşe-Sadi Ünal Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, "Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın, ailelerimizin ve eğitmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Otizm Farkındalık Haftası çerçevesinde Serdivan'da özel çocuklara eğitim veren Özel Soyder Ayşe-Sadi Ünal Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, "Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın, ailelerimizin ve eğitmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan'da özel çocuklara eğitim veren Özel Soyder Ayşe-Sadi Ünal Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yüce'ye Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şaban Koludra ve Sakarya Otizmle Yaşam Derneği (SOYDER) Başkanı Gülser Ergün eşlik etti. Özel çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Yüce, çocuklara oyuncaklar hediye etti.

Otizm farkındalık haftası çerçevesinde özel çocuklarla bir araya gelerek onlarla yakından ilgilenen Başkan Ekrem Yüce, "Bugün anlamlı bir etkinlik için Serdivan ilçemizde özel çocuklara eğitim veren Özel Soyder Ayşe-Sadi Ünal Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettik. Otizm Farkındalık Haftası münasebetiyle arkadaşlarımızla bir araya geldik. Otizmli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırma ve daha mutlu bir yaşam sürmelerini sağlama konusunda hepimize önemli görevler düşüyor. Her zaman dediğimiz gibi sevgi ile kucaklayan yürekler engel tanımazlar. Aramızda fark değil sevgi var. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla çocuklarımızın, ailelerimizin ve eğitmenlerimizin yanında oluyor ve olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Başkan Yüce: Sevgi ile kucaklayan yürek engel tanımaz
Başkan Yüce: Sevgi ile kucaklayan yürek engel tanımaz
Başkan Yüce: Sevgi ile kucaklayan yürek engel tanımaz

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Rehabilitasyon Merkezi, Ekrem Yüce, Serdivan, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yüce: 'Sevgi ile kucaklayan yürek engel tanımaz' - Son Dakika


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