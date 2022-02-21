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Başkan Zelyurt'un vefat eden babası defnedildi - Son Dakika

Başkan Zelyurt'un vefat eden babası defnedildi

21.02.2022 16:20
Başkan Zelyurt'un vefat eden babası defnedildi

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görmekte olan Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un babası Hasan Zelyurt vefat etti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görmekte olan Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un babası Hasan Zelyurt vefat etti.

Başkan Zelyurt'un babası Hasan Zelyurt'un cenazesi Doğanşehir Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip İlçe Müftüsü Tayyip Tuz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığında defin edildi.

Cenaze törenine, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Cavit, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Rıdvan Budak, Mustafa Duyar, Mahmut Poyraz, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, siyasi parti başkanları, temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri, STK Temsilcileri çok sayıda vatandaş katıldı. - MALATYA

Başkan Zelyurt'un vefat eden babası defnedildi

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Doğanşehir, Hisarcık, Malatya, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Zelyurt'un vefat eden babası defnedildi - Son Dakika


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