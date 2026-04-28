Başkan Zencirci: "Dayanışmanın gücüyle her mahalleye ulaşıyoruz"
28.04.2026 10:11  Güncelleme: 10:13
Germencik Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Dampınar ve Habibler Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli destek hizmetleri sundu.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci belediye bünyesinde faaliyet gösteren GESA ekiplerinin mahalle ziyaretlerini sürdürdüğünü belirtti. Ekiplerin Dampınar ve Habibler Mahallelerinde vatandaşların kapısını çalarak talep ve önerileri dinlediğini ifade eden Zencirci, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik berber ve kuaför hizmeti desteği sağlandığını kaydetti. Mahalle ziyaretlerinde çocukların da unutulmadığını vurgulayan Başkan Zencirci, çocuklara oyuncak hediye edildiğini belirtti. Sosyal dayanışma çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Zencirci, "Gönüllere dokunmaya, dayanışmanın gücüyle her mahallemize ulaşmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

