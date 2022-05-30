Başkan Zeynep Polat'tan, "Uluslararası farkındalık zirvesi" ne davet - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Zeynep Polat'tan, "Uluslararası farkındalık zirvesi" ne davet

30.05.2022 12:30
Başkan Zeynep Polat'tan, "Uluslararası farkındalık zirvesi" ne davet

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, 14 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecekleri zirveye tüm Erzurumluları davet etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, 14 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecekleri zirveye tüm Erzurumluları davet etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın, bugün çatısı altında bulunan 300'den fazla iş insanı kadın üyenin yanında, tüm kadınlara hitap edebilecek bir anlayışla çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi hedefleyen bir yapıya sahip olduğunu belirten Polat, "Yeni dönemde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın olarak iş yaşamından aile hayatına, akademiden sosyal hayata kadar yaşamın her alanına bütüncül ve özgün bir yaklaşım ile yaklaşmayı gaye ediniyor ve çalışmalarımızı bu titizlikle organize etmeye gayret sarf ediyoruz. Bu gaye doğrultusunda değerler zincirimize bir yenisini daha eklemek için 14 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Uluslararası Farkındalık Zirvesi International Awareness Summit düzenleyeceğiz.

Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nin mottosu ' Dönüşüm Bizimle Başlar ' olarak belirlendi. Bu yıl ilk kez gerçekleştireceğimiz bu zirvede toplumun farklı nedenlere bağlı olarak karşılaştıkları sorunları tespit etmek, mevcut problemlere ışık tutmak için uluslararası arena ile karşılaştırmalı olarak tespit edilen sorunları ele almak, yaşanan problemlerle ilgili farkındalık kazandırmak, sunulan çözüm yolları ile ileriki süreçlerde gerçekleştirilecek politikalar için altyapı oluşturmak ve dolayısıyla var olan yetersizlikleri gidermek için sağlam adımlar atmayı hedefliyoruz.

2022'de gerçekleştireceğimiz Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nin temel gayesi; yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik statü, itibar fark etmeksizin toplumun her kesimine hitap etmesi, fayda sağlaması ve toplumsal dönüşümün dinamik bir hızla gerçekleştiği günümüzde faaliyetlerin de hızla ilerlemesi için çalışmalar yürütülmesi, hayata geçirilmesi ve aynı zamanda planlanan projelerin önünün açılmasıdır.

Bu minvalde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde gerçekleştireceğimiz zirvemizde Girişimcilik ve Dijital, Göç, Çevre ve Sağlık konuları alanında uzman konukların değerli katkıları ile ele alınacak. Bugünün dünyasında hiçbir şeyi dijitalleşmeden ayrı düşünemediğimiz gibi yeni girişimcilik modellerinden de ayrı düşünemiyoruz. Girişimcilik ve Dijital başlığında hem bu alandaki dönüşümü hem girişimcilik örneklerini hem de bu alana yapılacak olan yatırımların ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. İkinci olarak yaşadığımız çağı göçler çağı olarak düşünebiliriz. Milyonlarca insan farklı nedenlere bağlı olarak yaşadıkları coğrafyaları terk etmiş durumda. Bu durum sosyal entegrasyon gibi birçok konunun gündemimize girmesine de zemin hazırlıyor" dedi.

Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde göç meselesini küresel ölçekte ele alıp mevcut problemlere nasıl çözümler üretilebileceği üzerine yoğunlaşacaklarını dile getiren Polat; "Çevre ve Sağlık başlığında ise her daim gündemimizde olan meseleleri konuşacağız. Sıfır atık, iklim değişikliği, gıda atık yönetimi gibi konulara ve çevrenin insan sağlığı üzerine etkilerini uluslararası ölçekte ele alıp çözüm önerileri üzerinde duracağız.

14 Haziran'da gerçekleşecek zirvemizin gelecek perspektifimiz açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Zirvede konuşulacak konulara derinlemesine bir bakış kazandırmak için zirve gerçekleştikten sonraki bir yıl içinde de bu konulara eğileceğimiz farklı programlarımız olacak. Erzurum'da yer alan ticaret, sanayi, eğitim, sağlık, siyaset, spor, sanat-kültür, STK camiamız ve tüm halkımızı 14 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne davet ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Chill-Out Festival ilk kez Urla'da Chill-Out Festival ilk kez Urla'da Gürgençler, yeni Apple Premium mağazasını kaçırılmayacak fırsatlarla açıyor! Gürgençler, yeni Apple Premium mağazasını kaçırılmayacak fırsatlarla açıyor!
Kaynak: İHA

Zeynep Polat, İstanbul, Haziran, AKM, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Zeynep Polat'tan, 'Uluslararası farkındalık zirvesi' ne davet - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:07:23. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Zeynep Polat'tan, "Uluslararası farkındalık zirvesi" ne davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement