Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Şehit Enis Budak\'ın Ailesini Ağırladı

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, şehit Enis Budak'ın kardeşi Yunus Budak ve ablası Gönül Durmuş ile gazi eşi Hacer Gülün'ü konuk etti.

Geçtiğimiz Aralık ayında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın kardeşi Yunus Budak ve ablası Gönül Durmuş ile terörle mücadele gazisi eşi Hacer Gülün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e ziyarette bulundu. Ziyaretleri nedeniyle Budak, Durmuş ve Gülün'e teşekkür eden Başkan Ferdi Zeyrek, "Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize güzel ömürler diliyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA