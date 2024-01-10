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Başkan Zolan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Zolan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın çalışanlarının bu özel gününü kutladı. Ziyarette, Başkan Zolan gazetecilerin vatandaşların haber alma özgürlüğü için zor şartlar altında çalıştığını vurgulayarak gazeteciliği kutsal bir meslek olarak nitelendirdi. Başkan Zolan, gazetecilere kolaylıklar dileyerek doğru, ilkeli ve tarafsız haber sunma çabalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Zolan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret etti
10.01.2024 - 12:47,  Güncelleme: 12:49
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın çalışanlarının bu özel gününü kutlayan Başkan Zolan, gazetecilerin her türlü zor şartlar altında vatandaşların haber alma özgürlüğü için gayret ettiğini ifade ederek "Gazetecilik çok kutsal bir meslek" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, yönetim kurulu üyeleri ve cemiyet üyesi basın mensupları katıldı. Boyacı, 1961'den bu yana 10 Ocak tarihinin basın çalışanlar için özel bir gün olduğunu ifade ederek Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ne nazik ziyareti ve yerel basına destekleri nedeniyle Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. Başkan Zolan ise, gece gündüz demeden zor şartlar altında vatandaşların haber alma özgürlüğü için görev yapan tüm gazetecilere kolaylıklar dileyerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başkan Zolan, "Gazetecilik çok kutsal bir meslek. Canınız pahasına insanlarımızı bilgilendirmek adına koşturuyorsunuz. Sizlere kolaylık diliyorum. Doğru, ilkeli, tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza haber sunmak için gayret ediyorsunuz. Hemşehrilerim ve kendi adıma sizlere çok teşekkür ediyor ve sizleri tebrik ediyorum" dedi.

"Her zaman yanınızdayız"

Görevi başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anan Başkan Zolan, "Biz sizlerle uzun yıllardır bir ve beraberiz. Her zaman yanınızdayız. Şehrimizin marka değerlerini tanıtmak üzere güzel haberler yapıyor, bunları ulusal düzeye taşıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Birlikte daha güzel günlere ulaşmayı diliyorum" diye konuştu. Başkan Zolan, daha sonra günün anısına Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Boyacı'ya çiçek takdim etti, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. DGC Başkanı Boyacı'da 100. Yıl Anısına Pamukkale Fotoğraf Sergisi'nde sergilenen Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan'ın Pamukkale travertenlerinde yer alan fotoğrafını Başkan Zolan'a hediye etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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