Başkarcı Dağında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Başkarcı Dağında yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

DENİZLİ - Denizli'de etkili olan yerel kuvvetli yağış sırasında düşen yıldırım, ormanlık alanda yangının başlamasına neden oldu. Ekiplerin müdahalesi tarafından yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Denizli'nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri arasında kalan bölgede bulunan Karcı Dağı Çamiçi Tepesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanların görülmesi üzerine ilk müdahale ekipleri yönlendirildi. Bölgeye çok sayıda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarp bir arazide devam eden orman yangınına hem havadan hem karadan müdahale edildi. Bölgede ikamet eden vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları devam ediyor.